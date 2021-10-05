Aşıda 'mavi' kategoriye geçen Çorumlulardan 'aşı' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında yaptığı duyuruya göre, Çorum ve Tekirdağ'ın da eklenmesiyle Türkiye'de iki doz Kovid-19 aşılamasında mavi kategorideki il sayısı 22'ye yükseldi. Kocanın açıklaması Çorum'da sevinçle karşılanırken, aşı olan vatandaşlar, aşısız vatandaşlara çağrıda bulundu.



'KEŞKE AŞIMIZI OLSAYDIK' DEMEK ZORUNDA KALMASINLAR

Çocuklarının hastanede çalıştığını söyleyen Ahmet Güler "Yoğun bakımda yatanlar 'Keşke aşılarımızı olsaydık' diye bağırıyorlar. Ben herkesin aşı olmalarını istiyorum, bu konuyla alakalı 'bana ne' demesinler. Benden ona, ondan ona derken konu bu hale geliyor. Keşke demeden aşılarını olsunlar" dedi. Aşılarını eksiksiz olarak olduğunu belirten Yüksel Al ise, "Herkesin aşı olmasını istiyorum, kimsenin başkasına zarar vermesini istemiyorum. Bu aşı karşıtlarının amacı nedir ben hiç anlamıyorum, herkes aşısını oluyor da onlar neden olmuyor? Bu kişiler başkasının sağlığı ile neden oynuyorlar? Böyle insanları başta alış veriş yerleri dahil hiçbir yere almayacaklar, bu kişiler benim sağlığım ile oynayamazlar. Aşı olanlar insan değil mi?" şeklinde konuştu.



'ÇAĞIRSINLAR BİR DAHA AŞI OLURUM'

Vaka sayılarındaki artışın çok belirgin olduğunu belirten Bayram Gün, "Ben bugüne kadar üç aşı oldum, çağırsınlar bir daha aşı olurum. Pek çoğu aşı olmamak için direniyorlar. Gelmişler 60-70 yaşına, aşı olmak istemeyenler var. Aşılarını olsunlar. Bakın hastaneler dolup taşıyor" dedi.

(Yusuf ÇINAR)