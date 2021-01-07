“Aşı uygulamasıyla sürecin sonlanmasını ümit ediyoruz”

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış’ı makamlarında ziyaret ettiler.

“ÖZVERİYE DEVAM”

Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı, özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık personeline teşekkür ederken, “Merkez ve tüm ilçelerdeki hekimler ve hastane yöneticileri ile sürekli iletişim halindeyiz. Covid-19 enfeksiyonuna yakalanan personelimizle özel olarak ilgileniyoruz. Aşı uygulamalarının başlaması ve toplum bağışıklığının sağlanması ile bu zorlu sürecin sonlanmasını bekliyoruz. Aşılamaların ve pandemi sürecinin yürütülmesinde Hastane çalışanları, Aile hekimlikleri ve filyasyon ekiplerine büyük görevler düşüyor. Arkadaşlarımız bu güne kadar büyük bir özveri ve başarıyla çalıştılar. Bundan sonra da böyle devam etmesini diliyor ve kendilerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

“HEKİMİMİZ YILGINLIĞA DÜŞMESİN”

Tabip Odası heyeti, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş’ı ziyaretinde de, hastane çalışanlarının ve hekimlerin çalışma şartları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Dr. Azak, Covid-19 enfeksiyonunun meslek hastalığı sayılması yönündeki beklentilerini dile getirirken, “Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın bu süreçte tam sağlıklı ve görev yapabilir halde kalmaları çok önemli. Onların yılgınlığa, bitkinliğe kapılmamaları için, moral motivasyonlarını yüksek tutacak her türlü desteğin verilmesi gerekir.” diye konuştu.

“HALKA DA BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Barış’ı ziyaret sırasında da, bu zorlu süreçte aile sağlığı merkezlerinin her açıdan desteklenmesi gerektiğine vurgu yapan Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, halkın pandemi sürecinde kurallara uymasının da çok önemli olduğunu belirterek, aşılama çalışmalarından olumlu sonuçlar alınacağına inandığını söyledi. (Haber Merkezi)