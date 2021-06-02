“Aşı sorunu siyasetten uzak, bilimin ışığında çözülmeli”

Tahtasız, “Sürekli ekonomik kriz yaşayan ülkemiz, giderek daha çıkmaza girerken, bir umut, Biontech’in kurucusu Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ülkemizi bataktan çıkarıyor. Bütün insiyatiflerini kullanarak ülkemize aşı gelmesini sağlıyorlar” diyerek bilim insanlarına yüksek onur ödülü verilmesi gerektiğini açıkladı.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“ÜLKEMİZİ BATAKTAN BİLİM İNSANLARI ÇIKARTACAK”

“İki bilim insanımız sayesinde “aşı” işi çözümleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı konusunda defalarca açıklama yaptı. Hiç biri gerçekleşmedi. Aralık 2020’de gelecekti, Ocak, Şubat, Mart, Nisan… her defasında Sinovac ile şöyle anlaştık, böyle anlaştık. Sonuç yok.

2021 yılında önlenebilir ölümler artarak devam etti. Sürekli açılma, kapanma gibi garip uygulamalarla salgının şiddeti azaltılmaya çalışıldı. Açıklamaların aksine davranışlar “lebaleb kongreler, cenaze törenleri, futbol kutlamaları, Kudüs protesto gösterileri v.b.” salgının daha da şiddetli devam etmesini sağladı.

Esnafın 15 aydır işyeri kapanmış, milyonlar iş yapamaz olmuş, evine ekmek parası götürememiş, umutlar tükenmiş, intiharlar patlamış, milyonlarca çocuğumuz eğitim dışında kalmış, interneti olmayan köyler, olsa da veri transferi bile yapamayan en kötü internet alt yapısına sahip bir ülke…

Hazine boşalmış, borç bulunamıyor, tek umut gelecek turiste bağlanmışken,

Korona vaka sayılarındaki çokluk sebebiyle AB, İngiltere, Rusya yasak veya karantina kararlarını devreye sokmuş.

Sürekli ekonomik kriz yaşayan ülkemiz, giderek daha çıkmaza girerken, bir umut, Biontech’in kurucusu Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ülkemizi bataktan çıkarıyor. Bütün insiyatiflerini kullanarak ülkemize aşı gelmesini sağlıyorlar.

Aşı işini beceremeyen ve krizin daha da derinleşmesine sebep olan sayın yetkililer, ülkemize gelen Biontech aşılarını ulusal birlik içerisinde, çok hızlı aşı kampanyaları yaparak sonuçlandırmanızı bekliyoruz.

Her zaman olduğu gibi canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarımıza gölge etmemenizi ve siyası çıkar elde etmeye çalışmadan birliği tesis etmeye çalışmanızı bekliyoruz.

Ata’mızın sözünü bir kez daha hatırlayalım.

“Başarı için en hakiki (gerçek) mürşit (yol gösterici), ilimdir, fendir.

İlim ve fennin dışında yol aramak gaflettir, cehalettir, sapkınlıktır.” (Haber Merkezi)

