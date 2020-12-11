“Aşı önceliğinden mobilya sektörü de yararlanmalı”

İş gücünün yoğun olduğu mobilya sektörünün koronavirüs konusunda bulaş riski yüksek meslek grupları arasında yer aldığına işaret eden Murat Erdal, ekonomideki çarkların verimli işlemesi açısından sektör çalışanlarının sağlığının mutlaka gözetilmesi gerektiğini söyledi.

Sektörün içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdal, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Bilindiği gibi, desteklenmesi gereken stratejik sektörler arasında mobilya sektörü de bulunmaktadır. İstihdam ve ekonomide büyük pay sahibi olan sektörümüz, aşı önceliğinden faydalanacaklar arasında yer almalıdır. İş gücünün yoğun olduğu sektörümüz bir taraftan Covid-19 hastalığıyla mücadele ederken diğer taraftan da müşterilerimiz tarafından talep edilen siparişlere yetişememek gibi zorluklarla karşı karşıyadır.

Uzun zamandır yeterli ciro yapamama zorluğu yaşayan sektörümüz, aşı önceliği ile moral bulacaktır. Sektör olarak, üretim alanlarında, mağazalarda ve de en önemlisi sahada büyük mücadele ile sipariş teslimatı yapmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de doğrudan doğruya bulaş riski ile karşı karşıyayız. Genel olarak 500 bine yakın istihdamın olduğu ve 2 milyona yakın insanın doğrudan yararlandığı mobilya sektörünün, bu zor günleri yakın zamanda geride bırakacağını temenni ediyorum.”

(Haber Merkezi)