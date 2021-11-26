Aşı kaşıtlığı hayatına maloldu

Bir süre Çorum’da da çalışmış olan ve halen Ankara Pursaklar Diş Hastanesi’nde görev yapan İskilip doğumlu Diş Hekimi Ercüment Keçik (64), koronavirüs tedavisi gördüğü Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Gülay Keçik’in eşi, Dr. Halise Keçik, Dr. Özlem Keçik, Emin, Tuğba, Naciye ve Kübra Keçik’in babaları, Oğuzlar’ın tanınmış şahsiyetlerinden Ali Keçik’in de amca oğlu Dt.Ercüment Keçik’in, aşı karşıtı olduğu ve hiç aşı olmadığı, Covit-19’a yakalanınca da, kızının görev yaptığı Hacettepe’de tedavi altına alındığı, ama tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Diş Hekimi Ercüment Keçik’in cenazesi, dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Mamak Kıbrısköy’de toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diler.

