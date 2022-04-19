Aşgın’ın “yeşil” çabası övgüyle karşılanıyor
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kentin yeşil alanlarını artırma çabaları, övgüyle karşılanıyor.
Güncel 19.04.2022, 20:40
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TEMA Vakfı Çorum İl Temsilcisi Semra Şahin de, Başkan Aşgın’ı ziyaret ederek bu konuda tebrik ve teşekkürlerini ifade etti.
Ziyarete Merkez İlçe Temsilcisi Gizem Tosun Çan ve Akademik Danışman Öğr.Gör.Sefa Üzbey ile Genç TEMA yöneticileri de katıldı.
(Haber Merkezi)
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