Aşgın’ın esnaf ziyaretleri sürüyor

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve Belediye Başkan Yardımcılarının da aralarında bulunduğu bir ekip ile esnafları ziyaret eden Başkan Aşgın, esnafların sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Gülabibey, Mimar Sinan ve Ulukavak mahallelerinde işyerlerini tek tek gezen Başkan Aşgın ve beraberindeki heyet, esnafa hayırlı işler dileyip, samimi sohbetlerde bulundu.



Kademeli normalleşme ile birlikte yoğun iş temposunun yanı sıra vatandaşla bir araya gelerek istişare eden Başkan Aşgın, esnaf ziyaretleri de gerçekleştirerek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıyor. İşyerlerine gerçekleştirdiği ziyarette, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar dileyen Başkan Aşgın, esnaf ve vatandaşla sohbet ederek talepleri dinliyor. Genç, yaşlı herkesin ilgi gösterdiği Başkan Aşgın, Çorum’un gelişmesinde önemli rol oynayan esnafla yapılan istişarenin önemine vurgu yaparak, “Biz Çorum’u en iyi konuma getirme çalışması ve çabası içindeyiz. Bize düşen görev neyse onu en iyi şekilde hemşehrilerimizle istişare içerisinde yerine getirmeye hazırız. Yeter ki esnafımızın işi iyi olsun halkımızın yüzü gülsün. Çorum’u hak ettiği şekilde en iyi noktaya taşımak için, esnafımız ve vatandaşımızla birlikte aşkla çalışıyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

