“Aşgın’ın döneminde 50 arsa satılmış”

Yılmaz, arsa satışıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“CHP Belediye Meclisi Grubu olarak göreve geldiğiniz günden buyana ne kadar arsa sattınız dedik.

Satış, takas ve trampayla ilgili tarafımıza bir yazı gönderildi. Gönderilen yazıya göre 107 parsel için satış, takas ve trampa yetkisi verilmiş. Bunun 50 tanesi için işlem gerçekleşmiş ve 47 milyon 377 bin lira gelir elde edilmiş.” (Haber Merkezi)