Aşgın’ı unutmadılar

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Şanlıurfa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şanlıurfa Direkli Mahallesi Muhtarı Mehmet Kestop ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı da makamında ziyaret etti.

Bir dizi etkinlik için ilimize gelen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeleri Valiliğin ardından Belediye’yi de ziyaret etti.

Belediye Başkanı Aşgın, Çöplü Mahallesi Muhtarı Yılmaz Kılcı’nın da eşlik ettiği heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.

(Uğur GÖRKEM)

