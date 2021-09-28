Aşgın’dan Ziraat Odası ve Pancar Ekicileri Kooperatifi ziyareti
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Ziraat Odası ve Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni ziyaret etti.
Güncel 28.09.2021, 20:03
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Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan’ı ziyaret ederek çalışmalarında başarılar dileyen Aşgın, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan’ı da yeni taşındıkları hizmet binalarında ziyaret ederek pancar sezonunun hayırlı bereketli olmasını temenni etti.
Aşgın’a ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan ve Belediye Meclis üyeleri Kenan Özüyağlı ile Mustafa Tuzcu eşlik etti.
(Haber Merkezi)
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