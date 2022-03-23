Aşgın’dan yerel yönetim öğrencilerine belediyecilik dersi

Şehirlerin de kimlikleri kalpleri ve ruhları olduğundan bahseden Başkan Aşgın, “Çorum’umuzun yaklaşık 8 bin yıllık bir geçmişi var. Birçok köklü medeniyete ev sahipliği yapmış olan bu şehirde tarihi tekrardan ayağa kaldırmak için tarihi ve kültürel projeleri hayata geçiriyoruz. Selçuklu döneminden kalan Çorum Kalesini, Osmanlı son döneminden kalan Velipaşa Hanını ve Cumhuriyetin ilk döneminden kalan birçok konağı restore ederek ayağa kaldırdık. Kale’den başlayıp Ulu Cami’de biten bir Tarihi Kültür Yolu projesinde çalışmalarımız devam ediyor. Çorum’un kalbi sayılan Ulu Cami ve Saat Kulesini içine alacak büyük bir meydan yapıyoruz. Saat Kulesine bakan dükkânların cephelerini tarihi görünüşle restore ettik, Çöplü Arastasını restore etmek için ihaleye çıkıyoruz. Dikiciler Arastasını restore ettik.” dedi.

“ÇORUM’UN MARKA DEĞERİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLIYORUZ”

Göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları çalışmalarla Çorum’un marka değerine önemli katkılar sağlayacak projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Başkan Aşgın “Kültür-sanattan gençliğe, istihdama yönelik çalışmalardan turizme, spordan enerjiye ve buna benzer birçok çalışmaları hayata geçiriyoruz ve geçirmeye devam diyoruz." diye belirtti.

ÇOKİŞ İLE ŞEHRİMİZİN İSTİHDAMINA KATKI SAĞLIYORUZ

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, istihdam için Çorum Belediyesi olarak neler yaptığına dair sorusunu da yanıtlayan Başkan Aşgın, “Seçim öncesi vaatlerimizin arasında olan istihdama yönelik çalışmalarımızı planlamıştık. Göreve gelir gelmez işveren ile iş arayanın buluşma noktası olan ÇOKİŞ’i kurarak ekonomimize, şehrimizin istihdamına katkı sağladık. Toplam 359 firmamızın kayıtlı olduğu bu merkezimizde bugüne kadar 1355 hemşehrimize iş imkânı sağladık.” dedi.

Başkan Aşgın’ın ilgisinden duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler, BaşkanAşgın’ın yakın ilgisinden duydukları memnuniyeti ifade ederek yaptığı çalışmalardan ve özelikle gençliğe olan yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

