Aşgın’dan YEDAM ziyareti

Belediye Başkan Yardımcıları Av. İsmail Yağbat, Alper Zahir ve Turhan Candan’ın da hazır bulunduğu ziyarette Yeşilay Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, YEDAM hakkında Aşgın’a bilgi verdi.

Çorum Belediyesi’nin desteği ile çok daha kapsamlı hizmetler yapabileceklerini kaydeden Ejder, Çorum YEDAM’ın Türkiye'de açılan 8. Merkez olmasından dolayı gurur duyduklarını, Çorum’un bu konuda ön aldığını söyledi.

YEDAM’a alkol, uyuşturucu, sigara ve teknoloji bağımlılarının yada ailelerinin ücretsiz olarak 444 79 75 nolu telefonla başvurup hizmet alabileceklerini söyleyen Ejder, merkezde gizliliğin birinci öncelik olduğunu, başvuruların kesinlikle gizli kaldığını kaydederek, “YEDAM’ın açılmasının duyulmasının ardından başvuru sayısı arttı. Merkezimizin tanıtım ve faaliyetleri ile ilgili olarak Belediye’den de destek istiyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın ise 100 yıllık Yeşilay’ın Türkiye’nin saygın bir kurumu olduğunu belirterek, “YEDAM'da yapılan görev toplum için son derece önemli. İnsanlarımızı gençlerimizi bağımlılıktan kurtarmanın hem onların ailelerine hem de toplum huzuruna büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir insanı kurtarmak bütün âlemi kurtarmak gibidir. Çorum Belediyesi tüm tesis ve imkânları ile Yeşilay faaliyetlerine desteğe hazır” dedi.

(Haber Merkezi)