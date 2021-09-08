Aşgın’dan suçlama, CHP’lilerden yanıt

Tuncay Yılmaz’ın Erol Kavuncu’nun , ‘CHP’lilerin döktüğü su ile abdest alınmaz’ şeklinde paylaşımına yönelik sert ifadelerinin ardından yanıt veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP’lilerin HDP ile kol kola girdiğini söyledi.

Belediye olarak Kılıçdaroğlu’na misafirperverliğin her türlüsünü gösterdiklerini belirten Aşgın, “Yunus Emre Parkı’nda gençlerle buluşma yapacağız deriler ve biz orada her türlü desteği sağladık.

Bilindiği gibi, bir kadın Kılıçdaroğlu kendisine yaklaşınca anlık reflekse ‘çocuklarımdan uzak dur’ diyor. Bunda hakaret yok, bir şey yok. ‘Kılıçdaroğlu’nu karşımda görünce bunların PKK ile kol kola gezdiklerini gördüm. Demirtaş’a düzdükleri methiyeyi gördüm’ dedi.

Burası milliyetçi muhafazakâr bir şehir. HDP’li milletvekilinin Çorum olayları mitinginde ne işi var? Kadeş Barış Meydanı’nın adını kirlettiler. O mitingde CHP Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özdel de konuştu.

Müslüman mahallesinde salyangoz satmaya asla izin vermeyeceğiz.

Vekilin açıklaması doğrudur yanlıştır, eleştirilebilir. Bir kere siz bir yere taş atıyorsunuz önce kendinize bakacaksınız. Siz tecavüz taciz derseniz biz de bu fotoğrafları herkese gösteririz. Dil sürçmesiyle ilgili kırıcı bir davranışımız yok” dedi.

“AŞGIN HAKKINDA FETÖ İLE TİCARİ

İLİŞKİYE GİRMEKTEN İDDİANAME VAR MI?”

CHP’li Yılmaz ise Aşgına’a, “Bizim terör örgütünde soruşturma dosyamız yok ama sizin var sayın başkan. Sayın başkanın hakkında FETÖ terör örgütüyle ticari ilişkiye girmekten, iddianame var mı yok mu? Bütün FETÖ’cüler yargılanırken sizler nasıl belediye başkanı oldunuz? Hakkınızda davalar nasıl açılmadı? Kimse CHP’yi terörle anamaz” sözleriyle yanıt verdi.

CHP’li Nazik Bulut da, HDP’li Dicle Belediye Başkanı’nın, HDP’yi Midyat Belediye Meclisi üyelerinin ve daha birçok yerde HDP’li başkanların AK Parti’ye geçtiğini belirterek, “Kimin kimle kol kola yürüdüğünü biz gayet iyi biliyoruz” dedi. (Süleyman ERDEN)

