Aşgın’dan Saadet’e taziye

Belediye Başkanı Aşgın, Saadet Partisi İl Başkanı Faruk Cıdık’ı ziyaret etti. SP yöneticilerinin de yer aldığı ziyarette Başkan Aşgın, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Milli Görüş Hareketinin öncü isimlerinden, eski bakan SP YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile Saadet Partisi Çorum önceki dönem teşkilat yöneticilerinden Ahmet Koç’un vefatından dolayı üzüntülerini ve başsağlığı dileklerini iletti.

SP İl Başkanı Cıdık da Başkan Aşgın’a nazik ziyareti için teşekkür etti. Ziyaret karşılıklı hediyeleşme ile son buldu.

(Uğur GÖRKEM)

