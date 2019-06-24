Aşgın’dan Rektör Öztürk’e kutlama

Yüksek Seçim Kurulu tarafından İstanbul’da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeni ile yaklaşık iki haftadır bu kentte bulunan ve seçimin tamamlanması ile birlikte ilimize dönen Belediye Başkanı Aşgın ilk iş olarak HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk’ü ziyaret etti.

Aşgın, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda; “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hitit Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çorum’un her alanda kalkınması ve gelişmesi için Hitit Üniversitemiz ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)