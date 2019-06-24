Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
95182
ALTIN
264.639
DOLAR
5.8080
STERLİN
7.3971
EURO
6.6160

Aşgın’dan Rektör Öztürk’e kutlama

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

Aşgın’dan Rektör Öztürk’e kutlama

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü ziyaret ederek bir süre görüştü.

24 Haziran 2019 Pazartesi 22:20
Aşgın’dan Rektör Öztürk’e kutlama

Yüksek Seçim Kurulu tarafından İstanbul’da yenilenen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi nedeni ile yaklaşık iki haftadır bu kentte bulunan ve seçimin tamamlanması ile birlikte ilimize dönen Belediye Başkanı Aşgın ilk iş olarak HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk’ü ziyaret etti.

Aşgın, ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımda; “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Hitit Üniversitesi rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çorum’un her alanda kalkınması ve gelişmesi için Hitit Üniversitemiz ile birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Kırsal turizm yatırımlarına yüzde 55 hibe
Kırsal turizm yatırımlarına yüzde 55 hibe
“Ezilen ve horlanan İstanbullu kazandı”
“Ezilen ve horlanan İstanbullu kazandı”
Ülkü Ocakları’ndan sert tepki
Ülkü Ocakları’ndan sert tepki
Doç. Özlem Sir Gavaz’a “fahri hemşehrilik” beratı
Doç. Özlem Sir Gavaz’a “fahri hemşehrilik” beratı
Ada Koleji‘nden Türkiye derecesi
Ada Koleji‘nden Türkiye derecesi
Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin’i ziyaret
Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin’i ziyaret
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim