Aşgın’dan Mavi Umutlar Kadın Kooperatifi ziyareti

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği ve Çorum Mavi Umutlar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Emine Çelen’i ziyaret etti.

Dr. Halil İbrahim Aşgın, Kooperatif Başkanı Emine Çelen’den dernek ve kooperatifin çalışmaları hakkına bilgi aldı.



Başkan Aşgın, ziyaretle ilgili sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada: “Üreten, ekonomimize katkı sunan tüm kadınlarımız baş tacımız. Engelli çocuk annelerine yönelik kurulan Mavi Umutlar Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret ettik. Yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine destek olan çalışkan kadınlarımıza işlerinde kolaylıklar diledik” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

