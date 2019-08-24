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Aşgın’dan kutlamalar

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz gün gittiği Ankara’daki toplantı kapsamında bazı kutlama ziyaretlerinde de bulundu.

Aşgın’dan kutlamalar

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz gün gittiği Ankara’daki toplantı kapsamında bazı kutlama ziyaretlerinde de bulundu.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:28
Aşgın’dan kutlamalar

Belediye Başkanı Aşgın ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine atanan Çorum eski Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu’nu makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Avrupa Hareketlilik Haftası Bilgilendirme Toplantısı kapsamında gittiği Ankara’da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yabacıoğlu’nu ziyaret eden Aşgın’a ziyarette Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ve Elektrik Üretim Aş. Genel Müdür Yardımcısı hemşehrimiz Av. Ethem Çeker de eşlik etti.

Yabacıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Aşgın ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

Belediye Başkanı Aşgın daha sonra ise Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Çiftçi de Aşgın’a ziyaret için teşekkür etti.

(Volkan SINAYUÇ)

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