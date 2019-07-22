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Aşgın’dan kurban bağışına destek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından müştereken düzenlenen "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürütülen kampanyaya Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Aşgın’dan kurban bağışına destek

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından müştereken düzenlenen "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla yürütülen kampanyaya Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 20:50
Aşgın’dan kurban bağışına destek

Belediye Başkanlığı makamında düzenlenen vekâletle kurban bağış programına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum İl Müftüsü ve TDV Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer ile TDV Çorum Şube Yöneticisi Ramazan Tarık Gökçe katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın vekalet yoluyla kurban bağışını TDV adına Çorum İl Müftüsü ve TDV Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer kabul etti.

Başkan Aşgın, Türkiye Diyanet Vakfı’nın tüm milletimizin vicdanında büyük bir kabul gördüğünü, uluslararası çalışmalarıyla da kendisinin bütün insanlık tarafından takdir topladığını ifade ederek tüm vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı (TDV)’na vekâlet yoluyla kurban bağışında bulunmaya davet etti. (Haber Merkezi)

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