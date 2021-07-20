Aşgın’dan kesim yerlerine ziyaret

Başkan Aşgın, öğlen saatlerinde Çorum Belediyesi tarafından vatandaşların kurbanlıklarını kesebilecekleri 9 bölgede hazırlanan kesim yerlerini tek tek ziyaret ederek hem vatandaşlarla bayramlaştı hem de talep ve sıkıntılarını dinleme imkanı buldu.

Altyapısı Çorum Belediyesi tarafından hazırlanan Mimarsinan Mahallesi 14. ve 29. Sokağın kesişim noktasındaki park, Buharaevler Mahallesi Dr. Sadik Ahmet Caddesi Hz. İbrahim Camii yanı, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 1. Caddesi ile Sülüklüevler 38. Sokak ve 48. Sokağın kesişim noktasındaki park alanı (Eski Tedaş şantiye karşısı), Buharaevler Mahallesi 5. Cadde Recep Yazıcıoğlu Parkı kuzeyi, Çamdeğirmeni 10. ve 19. Sokağın kesiştiği yer (Elektrik trafosu yanı), İkbal Kent arkası Çiftlik Çayırı 35. Sokak, Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 23. Sokak ve Gülabibey Mahallesi Mevlana Camii Yanı ile İskilip yolu üzeri Yeni Hayvan Pazarı kurban kesim yerini ziyaret eden Başkan Aşgın vatandaşla bayramlaştı.

Öte yandan Belediyenin kesim alanlarına et askı sehpaları ve küçük çadırlar da kurarak etlerin parçalanması için kurban kesim alanlarına kütükler de dağıttığı gözlendi.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli bir şekilde kurbanlarını kesebilmeleri için tedbirlerimizi aldık. Belediyemiz tarafından oluşturulan kurban kesim yerlerini ziyaret ederek Kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ettik” görüşlerine yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

