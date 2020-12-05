Aşgın’dan kan bağışı çağrısı: “Kan ver hayat kurtar”

Kovid-19 salgınında gelinen nokta itibariyle sokağa çıkma yasaklarının başladığını ve bu dönemde Kızılay’ın kan stoğunun azaldığını belirten Aşgın, “Hem kan verin, hem hayat kurtarın” diyerek, tüm Çorumluları kan bağışında bulunmaya davet etti.

Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Turhan Candan’ın da hazır bulunduğu kan bağışında konuşan Aşgın, Cumartesi-Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kızılay’ın kan bağışı başvurusunu on-line aldığını belirterek, “Kızılay’a hafta sonu kan bağışı yapmak isteyen hemşehrilerimizin Alo: 173 zabıtayı aramaları halinde evlerinden ekiplerimiz alacak ve kan bağışını yaptıktan sonra tekrar evlerine bırakacak” dedi. (Haber Merkezi)