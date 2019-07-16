Aşgın’dan Kahraman’a hediye

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak katılan Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Çorum Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Aşgın, günün anısına İsmail Kahraman’a çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyarete; Vali Mustafa Çiftçi, eski AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve İl Müftüsü Muharrem Biçer de hazır bulundu.

Belediye binası önünde karşılanan İsmail Kahraman, makamı ziyaret ettikten sonra beraberindekilerle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Gazi Meclisimizin Başkanı İsmail Kahraman’a milli ve manevi değerlerimizi ifade eden hediyeler takdim ettik. Meclis Başkanımıza 15 Temmuz’da göstermiş olduğu kahramanlık için hemşehrilerim adına minnettar olduğumu bir kez daha ifade ediyorum” görüşüne yer verdi.

(Volkan SINAYUÇ)