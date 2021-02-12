Aşgın’dan kadınlara hediye

AK Parti Çorum İl Kadın Kolları Başkanlığı’nın olağan genel kurulu için ilimize gelen AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, 25. Dönem Bingöl Milletvekili Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Şebnem Koçakelçi, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Nuran Alim, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ile beraberindeki heyet Başkan Aşgın’ı makamında ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları’nın çalışmaları ve Belediye’nin kadınlara yönelik çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunulan ziyaret için heyete teşekkür eden Belediye Başkanı Aşgın, kadın konukları Arzu Aydın, Şebnem Koçakelçi ve Nuran Alim’e Çorum’un simgesi Saat Kulesi maketi hediye etti.

(Haber Merkezi)