Son Dakika

Aşgın’dan Engelli Eğitim Merkezi’ne ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitim faaliyetlerine ara veren, normalleşme süreci ile birlikte de uzun bir aradan sonra yeniden açılan Engelli Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Güncel 17.06.2020, 20:40
735
Aşgın’dan Engelli Eğitim Merkezi’ne ziyaret

Belediye çalışmaları içerisinde en çok önemsediği ve en sık ziyaret ettiği eğitim birimlerinden birinin Engelli Eğitim Merkezi olduğu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, koronavirüse karşı tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Her sınıfta en fazla 4 kişinin eğitim göreceğini belirten Başkan Aşgın, “”Koronavirüs tedbirleri kapsamında en üst düzeyde önlemleri almak kaydıyla kurslarımızı başlattık. Sınıfları gezerken maske dikimi yapan engelli kardeşlerimizi gördük. Burada çalışmalarını büyük bir heyecanla devam ettiriyorlar. Bu da bizim için büyük bir moral motivasyon kaynağı oldu. Maskelerimiz dezenfekte edildikten sonra başta semt pazarlarımız olmak üzere çeşitli yerlerde dağıtılıyor. Milletimizle bir kez daha gurur duyduk. Milletimizin her bir ferdi içerisinde bulunduğu duruma bakmaksızın koronavirüs mücadelesine nasıl bir katkı verebilirim diye düşünüyor. Buradaki hocalarımıza ve kardeşlerimize emeklerini ve yüreklerini ortaya koydukları için tüm hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Aşgın, daha sonra Engelli Eğitim Merkezinde kurs gören öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
17°
parçalı bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 17 Haziran 2020
İmsak 03:04
Güneş 05:02
Öğle 12:46
İkindi 16:45
Akşam 20:20
Yatsı 22:10

Gelişmelerden Haberdar Olun

@