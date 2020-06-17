Aşgın’dan Engelli Eğitim Merkezi’ne ziyaret

Belediye çalışmaları içerisinde en çok önemsediği ve en sık ziyaret ettiği eğitim birimlerinden birinin Engelli Eğitim Merkezi olduğu vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, koronavirüse karşı tüm önlemleri aldıklarını söyledi.

Her sınıfta en fazla 4 kişinin eğitim göreceğini belirten Başkan Aşgın, “”Koronavirüs tedbirleri kapsamında en üst düzeyde önlemleri almak kaydıyla kurslarımızı başlattık. Sınıfları gezerken maske dikimi yapan engelli kardeşlerimizi gördük. Burada çalışmalarını büyük bir heyecanla devam ettiriyorlar. Bu da bizim için büyük bir moral motivasyon kaynağı oldu. Maskelerimiz dezenfekte edildikten sonra başta semt pazarlarımız olmak üzere çeşitli yerlerde dağıtılıyor. Milletimizle bir kez daha gurur duyduk. Milletimizin her bir ferdi içerisinde bulunduğu duruma bakmaksızın koronavirüs mücadelesine nasıl bir katkı verebilirim diye düşünüyor. Buradaki hocalarımıza ve kardeşlerimize emeklerini ve yüreklerini ortaya koydukları için tüm hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Başkan Aşgın, daha sonra Engelli Eğitim Merkezinde kurs gören öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.