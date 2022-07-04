Aşgın’dan emeklilere sürpriz kutlama

Çorum Belediyesi tarafından Güngörmüşler Sosyal Tesisleri’nde, Emekliler Günü’ne özel program gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla Güngörmüşler Sosyal Tesisleri’nde emeklilere sürpriz program hazırlandı. Güngörmüşler Sosyal Tesisi’ne gelen emeklilere ücretsiz çay ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Müzik eşliğinde gerçekleşen programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da katıldı. Emekliler Derneği yöneticilerini ağırlayan Başkan Aşgın, gül takdim ederek tesisteki herkesin gününü kutladı.

Başkan Aşgın yaptığı konuşmada emeklilerin bu şehre büyük hizmetler verdiğini belirterek, şehrimizin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkılarda bulunan emeklileri unutmadıklarını ve onlardan devraldıkları hizmet bayrağını daha yukarılara taşımak için gayret göstereceklerini vurguladı.

Emekliler Derneği Başkanı Hıdır Kınıklı da, Emekliler Günü’nde kendiler unutmayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Programa katılan emekliler ve Güngörmüşler Sosyal Tesisleri’nin müdavimleri de Çorum Web TV aracılığıyla Başkan Aşgın’a teşekkür etti.



(Haber Merkezi)

