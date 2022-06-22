Aşgın’dan Dr. Patır’a saygı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, caddede karşılaştığı Çorum’un yaşayan efsanesi Dr. Rifat Patır’a saygılarını sundu ve bir süre sohbet etti.

Aşgın, 97 yaşındaki Dr. Rifat Patır’la fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı:

“Şehrimize hizmeti geçmiş büyüklerimizle el ele, göz göze ve gönül gönüle olduğumuz doğrudur… Boynumuzun hali ise büyüklerimize saygının boynumuzun borcu olduğunun nişanesidir!…

Tevazu, samimiyet ve gayret ile…” (Haber Merkezi)

