Aşgın’dan destek ziyareti

“ÇORUM LOBİSİ İÇİN HER TÜRLÜ GİRİŞİMDE BULUNMAYA HAZIRIM”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yarın İstanbul Esenler’de “Büyük Çorumlular Buluşması” düzenleneceğini ve bu toplantıya katılmak üzere yeniden İstanbul’a gideceğini belirterek, “Bu, siyasi nitelikli bir buluşma olacak. Ama, siyaset üstü olarak Çorum lobisinin oluşturulması adına her türlü çalışmaya da varım” dedi.

Yerel basının gerek kurumlar, gerekse halk tarafından desteklenmesi gerektiğine inandığını, bu konuda, imkânlar ölçüsünde katkılarının devam edeceğini vurgulayan Başkan Aşgın, Çorum ortak paydasında buluşmanın önemine de dikkat çekerek, Çorum’un barışı, huzuru, birlik, beraberlik ve kardeşliği adına samimiyetle herkese kucak açtığını söyledi. (Taner ŞİMŞEK)



