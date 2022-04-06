Aşgın’dan çocuklara sürpriz ziyaret

Saha ziyaretleri kapsamında yapımı devam eden projeleri ziyarete giden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çocukların 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini ziyarete geldiklerini duyunca hemen oraya geçti. Çocuklar karşılarında Başkan Aşgın’ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler. Onlarla birlikte çevre bilinci ile ilgili plastik, pil, teneke ve sigara izmariti gibi atıkların doğada kaybolma sürecini dinleyen Aşgın, etkinlik sonunda çocuklarla sohbet ederek poşet kullanımını azaltmak için bez çanta ve daha yeşil bir çevre için tohum kalem hediye etti. Başkan Aşgın günün anısına çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.