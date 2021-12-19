Aşgın’dan Bozdoğan ve Çağlar’a başsağlığı
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki bazı meclis üyeleri annesini kaybeden önceki dönem CHP Belediye Meclis Üyesi ve Milletvekili adayı Muharrem Bozdoğan ile Çorum Türk Ocakları Başkanı Prof. Dr. İrfan Çağlar’a taziye ziyaretinde bulundu.
Güncel 19.12.2021, 19:02
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Çorum Belediye Başkanı Aşgın ve beraberindeki heyet ilk olarak geçtiğimiz günlerde annesi Sultan Bozdoğan’ı kaybeden önceki dönem Belediye Meclis üyesi Muharrem Bozdoğan’ı evinde ziyaret etti. Aşgın, Sultan Bozdoğan’a Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.
Başkan Aşgın ve beraberindeki heyet daha sonra ise Türk Ocakları Çorum Şubesi’ni ziyaret ederek annesi Şerife Çağlar’ı kaybeden Prof. Dr. İrfan Çağlar’a da başsağlığı dileklerini iletti. Belediye Başkanı Aşgın’ın Muharrem Bozdoğan ve İrfan Çağlar ziyaretlerinde merhumlar için Kur’an-ı Kerim okunarak dua da edildi.
(Volkan SINAYUÇ)
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