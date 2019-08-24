Aşgın’dan Boğabağı Köyü çıkarması

Boğabağı Köyü Kur'an Kursunda Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler dersleri alan gençlerle muhabbet eden Aşgın, gençleri Buhara Kültür Merkezi’ne davet etti ve yakın zamanda kültür merkezinde öğrencileri misafir edeceğini dile getirdi.

Boğabağı mevkiinde bulunan, yol yapım çalışmalarında zemini güçlendirmek için kaba dolgu (stabilize) malzeme üretimi yapılan Konkasör Tesisi’nde incelemelerde bulunana Başkan Aşgın, Şehit Emre Beker ve Mesut Demirkan kabirlerini ziyaret ederken, “ Onlar için dua ve niyazda bulunduk. Tüm çaba ve gayretimiz aziz şehitlerimize layık olmak içindir” dedi.

(Haber Merkezi)