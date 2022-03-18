Aşgın’dan Bilan’a taziye ziyareti
Güncel 18.03.2022, 19:27
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kısa süre önce eşi Dilek Bilan’ı kaybeden Vakıf 19 Çorumlular Vakfı Başkanı Alper Bilan’a taziye ziyaretinde bulundu.
Başkan Aşgın, Bilan ve Vakıf yöneticileri ile Çorum’un ve Hititler’in tanıtımına yönelik projeleri değerlendirirken, “Ankara’daki Çorumlularla Çorum'umuz için birlikte yapacak çok işimiz var” mesajını verdi.
(Haber Merkezi)
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