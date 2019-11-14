Aşgın’dan baz istasyonu açıklaması

Aşgın, “Ulukavak Mahallesi’ne yeni kurulması planlanan ve BTK tarafından izin verilen baz istasyonuyla ilgili, Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi ve milletvekilimiz Sayın Erol Kavuncu olmak üzere siyasilerimizle birlikte yürüttüğümüz kurulumun iptali yönündeki gayretlerimiz sonuç verdi. Söz konusu bölgede internet ve telefon iletişimde yaşanan sorunları gidermek amacıyla kurulması planlanan baz istasyonunun BTK tarafından verilen kuruluş izni, BTK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Bu neticeyle hem vatandaşlarımızın talebi karşılanmış oldu hem de Çorum Belediyesi’nin baz istasyonu kuruluş iznini iptal yetkisinin olmadığı ortaya çıktı. Bu mesele üzerinden halkın hassasiyetini kaşımak isteyen ve belediyemizi hedef gösterenler, amacına ulaşamamış, hemşehrilerimizle kurduğumuz samimi gönül bağı sayesinde amaçlarına ulaşamamışlardır” dedi. (Haber Merkezi)