Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
103781
ALTIN
271.946
DOLAR
5.7505
STERLİN
7.4064
EURO
6.3344

Aşgın’dan baz istasyonu açıklaması

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, birkaç gündür şehir gündemini işgal eden baz istasyonu konusuyla ilgili açıklama yaptı.

Aşgın’dan baz istasyonu açıklaması

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, birkaç gündür şehir gündemini işgal eden baz istasyonu konusuyla ilgili açıklama yaptı.

14 Kasım 2019 Perşembe 20:19
Aşgın’dan baz istasyonu açıklaması

Aşgın, “Ulukavak Mahallesi’ne yeni kurulması planlanan ve BTK tarafından izin verilen baz istasyonuyla ilgili, Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi ve milletvekilimiz Sayın Erol Kavuncu olmak üzere siyasilerimizle birlikte yürüttüğümüz kurulumun iptali yönündeki gayretlerimiz sonuç verdi. Söz konusu bölgede internet ve telefon iletişimde yaşanan sorunları gidermek amacıyla kurulması planlanan baz istasyonunun BTK tarafından verilen kuruluş izni, BTK Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Bu neticeyle hem vatandaşlarımızın talebi karşılanmış oldu hem de Çorum Belediyesi’nin baz istasyonu kuruluş iznini iptal yetkisinin olmadığı ortaya çıktı. Bu mesele üzerinden halkın hassasiyetini kaşımak isteyen ve belediyemizi hedef gösterenler, amacına ulaşamamış, hemşehrilerimizle kurduğumuz samimi gönül bağı sayesinde amaçlarına ulaşamamışlardır” dedi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Bir TIR dolusu alçı yola saçıldı
Bir TIR dolusu alçı yola saçıldı
Kayıp gelinin gıyabi yargılanmasına başlandı
Kayıp gelinin gıyabi yargılanmasına başlandı
TBMM ve Külliye’yi gezdiler
TBMM ve Külliye’yi gezdiler
Çorum Leblebisi, Malatya Yöresel Ürünler Fuarı’nda
Çorum Leblebisi, Malatya Yöresel Ürünler Fuarı’nda
Kargı yaylalarını gezdiler
Kargı yaylalarını gezdiler
“Başarıya ancak disiplinli bir çalışma ile ulaşılabilir”
“Başarıya ancak disiplinli bir çalışma ile ulaşılabilir”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim