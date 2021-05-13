Aşgın’dan bayram mesajı

Bayramların birliğin ve beraberliğin pekişmesine, dargınların barışmasına ve hasretlerin dinmesine vesile olduğu müstesna günler olduğunu vurgulayan Başkan Aşgın, “Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs belası bizi bu bayram da birbirimizden ayırsa da, bayramı buruk geçirsek de yaptığımız fedakârlıkların, verdiğimiz mücadelenin neticelerini alacağız. İnşallah, birbirimizle kucaklaşabileceğimiz eş, dost, akraba ziyaretlerini yapabileceğimiz nice bayramlar yaşayacağız” dedi.

Rahmet, mağfiret ve bağışlanma ayı olan Ramazan’ı Şerif’i geride bırakarak bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını İslam coğrafyasında yaşanan acılar nedeniyle bu mutluluğun buruk olduğunu ifade eden Başkan Aşgın, “Yıllardan beri İsrail’in Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulüm, son olarak ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik alçakça saldırılar bizi bir kez daha acıya boğdu. Değerlerimize, inancımıza yönelik dünyanın gözü önünde cereyan eden bu saldırılara dünya devletleri sessiz kalmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde en güçlü tepkiyi yine Türkiye verdi. Her zaman olduğu gibi mazlumun yanında, zulmün karşısında yer aldık. Haksızlık karşısında susmadık.” dedi.

Ramazan Bayramı vesilesiyle tüm dünyada akan gözyaşı ve çekilen acıların bir an önce son bulması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Bundan sonraki bayramlara da sağlıkla, esenlikle ve huzurla kavuşmayı diliyor, Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum” diye konuştu. (Haber Merkezi)