Aşgın’dan bayram mesajı

Başkan Halil İbrahim Aşgın, bayramlarda birliğin ve beraberliğin pekiştiğini, dargınların barıştığını, hasretlerin sona erdiğini, dini ve milli duyguların öne çıktığını ifade etti.

Yılın her günü olduğu gibi Ramazan Bayramı boyunca da gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilediklerini, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya gayret ettiklerini ifade eden Aşgın, “Ramazan ayından önce olduğu gibi Ramazan ayında da hep halkımızla iç içe olduk. Farklı meslek gruplarıyla iftar programlarında, gönül sofralarımızda bir araya geldik. Handa Ramazan etkinliklerimizle hafta sonu birbirinden güzel programları hemşehrilerimizin beğenisine sunduk” diye konuştu.

Bayramların yaşlıları, hastaları, akrabaları, kimsesizleri ziyaret etmek ve onların gönüllerini almak için bir vesile olduğunun altını çizen Başkan Aşgın mesajında: “Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Nice bayramlara sağlıkla, esenlikle ve huzurla kavuşmayı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)