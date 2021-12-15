Aşgın’dan başsağlığı ziyaretleri

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın bir dizi başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı Aşgın, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) eski Başkanı ve eski Belediye Meclis Üyesi Arif Erdal’a annesi Esma Erdal’ın; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi Meserret Adeviye Garipoğlu’na annesi Hasibe Damatoğlu’nun ve CHP Belediye Meclis Üyesi Şentürk Gülnaz’a amcası Bayram Gülnaz’ın vefatı nedeni ile taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Aşgın, Erdal, Gülnaz ve Garipoğlu’na başsağlığı dileklerini ileterek merhum ve merhumelere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Erdal, Gülnaz ve Garipoğlu da nazik ziyareti için Başkan Aşgın’a teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)