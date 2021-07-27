Aşgın’dan başsağlığı

Rüştü Çağlar’ın babası emekli SSK Müdürü Ümit Çağlar (87), geçtiğimiz günlerde çoklu organ yetmezliği nedeniyle evinde hayatını kaybetmişti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet de Çağlar ailesine taziye ziyaretinde bulunarak hem Ümit Yaşar Çağlar’a Allah’tan rahmet diledi hem de aileye başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

(Uğur GÖRKEM)

