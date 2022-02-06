Aşgın’dan Baro Başkanı Av. Kalıpçı’ya kutlama

Belediye Başkanı Aşgın beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü ile birlikte Baro Başkanı Turan Kalıpcı’yı makamında ziyaret etti.

Aşgın, Baro Başkanı Kalıpçı’yı kutlayarak hem yeni görevinde başarı diledi hem de hediye verdi.

Baro Başkanı Turan Kalıpçı da Başkan Aşgın ve beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)

