Aşgın’dan Baro Başkanı Av. Kalıpçı’ya kutlama
Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, geçtiğimiz günlerde Baro Başkanlığı görevine seçilen Av. Turan Kalıpcı’ya kutlama ziyaretinde bulundu.
Güncel 06.02.2022, 18:54
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Belediye Başkanı Aşgın beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Lemzi Çöplü ile birlikte Baro Başkanı Turan Kalıpcı’yı makamında ziyaret etti.
Aşgın, Baro Başkanı Kalıpçı’yı kutlayarak hem yeni görevinde başarı diledi hem de hediye verdi.
Baro Başkanı Turan Kalıpçı da Başkan Aşgın ve beraberindeki heyete nazik ziyareti için teşekkür etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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