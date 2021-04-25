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Aşgın’dan bahara ithaf şiir

Güncel 25.04.2021, 19:00
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Aşgın’dan bahara ithaf şiir

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çimler, çiçekler içinde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşırken, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun dizelerini de “şehrimizde misafir ettiğimiz bahara” ithaf etti. 
Aşgın’ın paylaştığı Bedri Rahmi’nin dizeleri şöyle:

 “Yılda bir kere uzatır avuçlarını yaprak;
Sevincinden titreyerek.
Yılda bir kere kendini verir toprak
Yılda bir kere yarılır bahçeler hazdan...”

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