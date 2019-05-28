Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
85545
ALTIN
250.747
DOLAR
6.0593
STERLİN
7.6982
EURO
6.7811

Aşgın’dan Alkan’a ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, rektörlüğe tekrardan aday olmayan Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a ziyarette bulundu.

Aşgın’dan Alkan’a ziyaret

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, rektörlüğe tekrardan aday olmayan Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a ziyarette bulundu.

28 Mayıs 2019 Salı 01:21
Aşgın’dan Alkan’a ziyaret

“Göreve geldiği 2011 yılından bugüne kadar gece gündüz demeden bu şehre hizmet etmiş bir hocamızı üzüntüyle uğurluyoruz” diyen Aşgın, “Sayın hocam Çorum’a geldiğinde bir kampus olacak mı olmayacak mı bunun tartışması varken Rabbim iki kampus verdi. Üniversite adına şehrimiz çok ciddi bir dönüşüm yaşadı. Bütün hemşehrilerimiz adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin akademik başarısına bundan sonra da büyük katkılarınızın olacağına inanıyorum” dedi ve bundan sonraki görevlerinde yüksek muvaffakiyetler diledi.

Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarından birinin bu şehrin şehrü’l-emini olmasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade eden Alkan, “Üniversitemiz çok güzel yol kat etti. Bundan sonra bayrağı alacak arkadaşımızla beraber daha iyiye giden bir belediye üniversite ilişkisi ile bu çıta daha da yükseğe çıkacağına gönülden inanıyorum. Gayret, birikim, donanım ve tecrübe olarak bizden daha iyi bir kardeşimizin görevi devralması da bizi çok sevindirdi” diye konuştu ve bundan sonra da Çorum için yapılması gereken bir şey olduğunda yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Rektör Alkan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da görevinin hayırlı olmasını dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Engelli ve eski hükümlülere kendi işini kurma fırsatı
Engelli ve eski hükümlülere kendi işini kurma fırsatı
Alkışlarla uğurlandı
Alkışlarla uğurlandı
“Üniversite’nin başarı çıtasını daha da yükselteceğiz”
“Üniversite’nin başarı çıtasını daha da yükselteceğiz”

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim