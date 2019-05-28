Aşgın’dan Alkan’a ziyaret

“Göreve geldiği 2011 yılından bugüne kadar gece gündüz demeden bu şehre hizmet etmiş bir hocamızı üzüntüyle uğurluyoruz” diyen Aşgın, “Sayın hocam Çorum’a geldiğinde bir kampus olacak mı olmayacak mı bunun tartışması varken Rabbim iki kampus verdi. Üniversite adına şehrimiz çok ciddi bir dönüşüm yaşadı. Bütün hemşehrilerimiz adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin akademik başarısına bundan sonra da büyük katkılarınızın olacağına inanıyorum” dedi ve bundan sonraki görevlerinde yüksek muvaffakiyetler diledi.

Hitit Üniversitesi öğretim elemanlarından birinin bu şehrin şehrü’l-emini olmasının kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini ifade eden Alkan, “Üniversitemiz çok güzel yol kat etti. Bundan sonra bayrağı alacak arkadaşımızla beraber daha iyiye giden bir belediye üniversite ilişkisi ile bu çıta daha da yükseğe çıkacağına gönülden inanıyorum. Gayret, birikim, donanım ve tecrübe olarak bizden daha iyi bir kardeşimizin görevi devralması da bizi çok sevindirdi” diye konuştu ve bundan sonra da Çorum için yapılması gereken bir şey olduğunda yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Rektör Alkan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da görevinin hayırlı olmasını dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. (Haber Merkezi)