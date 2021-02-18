Aşgın’dan Ahlatcı’ya tebrik ziyareti

Belediye Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Aşgın, İl Başkanı Ahlatcı’yı görevinde üstün başarılar dilerken, Ahlatcı da Çorum’da kendilerinden hizmet bekleyenlere karşı sorumluluklarının daha da arttığını belirterek, “Bu yükü hep beraber omuzlayalım ve güzel şehrimiz için hep birlikte çalışalım” dedi.

(Haber Merkezi)