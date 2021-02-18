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Aşgın’dan Ahlatcı’ya tebrik ziyareti
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’yı ziyaret ederek, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 7. Olağan İl Kongresi’nde İl Başkanlığı’na seçilmesi nedeniyle tebrik etti.
Güncel 18.02.2021, 19:57
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Belediye Meclisi üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Aşgın, İl Başkanı Ahlatcı’yı görevinde üstün başarılar dilerken, Ahlatcı da Çorum’da kendilerinden hizmet bekleyenlere karşı sorumluluklarının daha da arttığını belirterek, “Bu yükü hep beraber omuzlayalım ve güzel şehrimiz için hep birlikte çalışalım” dedi.
(Haber Merkezi)
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