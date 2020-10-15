Aşgın’dan ADD Şubesi’ne ziyaret

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, beraberinde Başkan Yardımcısı Av. İsmail Yağbat ile birlikte Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi’ni ziyaret etti.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer ile görüşen Başkan Aşgın, misafirperverliği ve hoş sohbeti için kendisine teşekkür etti. Başkan Aşgın, ADD Çorum Şubesi’ne Belediye yayınlarından oluşan kitapları hediye ederken, ziyaret anısına Şube Başkanı Demirer’e de Saat Kulesi maketi hediye etti.

ADD Şube Başkanı Uğur Demirer de Belediye Başkanı Aşgın ve Başkan Yardımcısı Yağbat’a nazik ziyareti nedeniyle teşekkürlerini iletti.

(Haber Merkezi)