Aşgın’a sıcak yufka ikramı

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Gülabibey Mahalle Teşkilat Başkanı Osman Çorlu ile birlikte Güzelyurt semtine yaptığı ziyarette imece usulü yufka ekmek yapan kadınların yanına gitti.

Aşgın, “Yufka ekmek yapmanın kültümüzde önemli bir yeri var. Mahalledeki kadınlar bir araya toplanıp tandırda yufka ekmek yaparlardı. Tandırdan yayılan sıcak ekmek kokusu sokağı sarardı. O koku bizim çocukluğumuzun en güzel kokularındandı. Tabi bu tandırlarda sadece ekmek yapılmaz. Şöyle bir özelliği daha var; buralar mahallenin siyaset merkezi, haber ajansı niteliğinde olur. Akşama kadar süren hoş sohbet eşliğinde burcu burcu kokan yufka ekmekler yapılır. Bu kültürü yaşattıkları için buradaki ablalarımıza ve annelerimize çok teşekkür ediyorum, elleri dert görmesin” dedi. (Haber Merkezi)