Aşgın’a “geçmiş olsun” ziyaretleri

Eşi ile birlikte yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile önce evlerinde, daha sonra ise Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören ve geçtiğimiz hafta da yeniden görevine başlayan Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden heyetler “geçmiş olsun” dileklerini iletiyor.

Bu kapsamda geçmişte kendisi de Covid-19 hastalığına yakalanarak zorlu bir tedavi süreci geçiren Belediye emektarlarından Ahmet Öztürk de Başkan Aşgın’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Aşkın kendisine Covid-19 tedavisi sonrası iyi gelmesi amacıyla vitamin takviyesi hediye eden Öztürk ile sohbet ederek teşekkür etti.

Belediye Başkanı Aşgın ayrıca Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban ve yönetim kurulu üyeleri, İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, SGK Çorum İl Müdürü Ömer Tök, Düvenci Beldesi Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, eski Çorum Belediye Başkanı Ali Osman Alveren, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve yönetimini de ağırladı.



(Haber Merkezi)

