Aşgın’a “geçmiş olsun” ziyareti

Büyük Birlik Partisi Çorum Teşkilatları, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a “geçmiş olsun” ziyaretinde bulundu.

Eşi ile birlikte yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile önce evlerinde, daha sonra da hastanede tedavi gören ve geçtiğimiz Cuma günü de yeniden görevine başlayan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret eden heyet “geçmiş olsun” dileklerini iletti.

Başkan Aşgın da Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Şakir Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Ali Arslan ve Alperen Ocakları İl Başkanı Eyüp Ay’ın yer aldığı heyete teşekkürlerini iletti.

(Uğur GÖRKEM)

