Aşgın’a gayrimenkul satış, takas ve trampa yetkisi

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün ilgili yazısı gereği; Ayarık mevkiinde 3 adet parsel, Bahçelievler Mahallesi’nde 1 adet parsel, Çepni Mahallesi’nde 1 adet parsel, Gülabibey Mahallesi’nde 4 adet parsel, Ilıca mevkiinde 1 adet parsel, Kunduzhan Mahallesi’nde bulunan 1 adet parsel ve Tepecik mevkiindeki 1 adet parselde bulunan arsaların satışı, takası veya trampa edilmesiyle ilgili Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesine ilişkin gündem maddesi görüşüldü.

CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye’ye ait arazilerin satışı ve trampasıyla ilgili tavırlarının belli olduğunu belirterek, “Kamunun malı beytül maldır. Verilen bu yetkilerin nerede ve nasıl kullanıldığının mutlaka Çorum halkı tarafından bilinmesi gerekiyor. Daha önce de buna benzer yetkiler verildi ancak nerelerde kullanıldığı açıklanmadı” dedi.

Belediye Başkanı Aşgın ise şeffaf belediyecilik anlayışı gereği halkın ve meclisin bilgilendirileceğini belirtirken, ilgili gündem maddesi ise CHP’nin “hayır” oyuna karşılık AK Parti ve MHP’nin “evet” oyuyla kabul edildi. (Haber Merkezi)