Aşgın’a 60 milyon için yetki verildi

Dün gerçekleştirilen Belediye Meclisi Ocak ayı oturumunda Belediye Başkanı Aşgın’a kredi kullanma yetkisi verilmesi talebi yer aldı.

Gündem maddesi oylanmadan önce söz alan CHP Belediye Meclisi Üyesi Nazik Bulut, Çorum Belediyesi’nin borçlanma limitinin aşılıp aşılmadığının açıklanması gerektiğini söyledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ise “Geçen yılda borç stoğumuz var bu yıl da var. Diğer belediyelerin de borcu var. Ancak sürdürülemez bir borcumuz yok. Geçen yıl 100 milyon liralık bir yetki istemiştik ancak 32 milyon lirasını kullanmıştık. Bu sene ise 60 milyon lira istiyoruz. Bunun belki de 1 milyon lirasını kullanırız” dedi.

CHP’li üyelerin “hayır” oyuna karşılık, AK Parti ve MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edilen kredi kapsamında Başkan Aşgın, Belediye’nin satın alma, cari harcamalar ve diğer işleriyle ilgili 60 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

(Taner ŞİMŞEK)

