Aşgın, zabıtalarla bir araya geldi

2-8 Eylül tarihleri arasında kutlanılan Zabıta Haftası nedeniyle Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine kahvaltı programı düzenlendi.

Zabıta Haftası nedeni ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen programa Belediye Başkan Yardımcıları Turhan Candan, Alper Zahir, İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Zübeyir Tuncel, Zabıta Müdürü Fatih Sak ve zabıta personeli katıldı.

Zabıta teşkilatının 193.yılı kutlamaları vesilesiyle düzenlenen programa katılan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın zabıtanın belediyelerin gözü kulağı olduğunu ifade etti.

Zabıtaların belediye başkanını bizzat temsil ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, zabıtanın vatandaşlara tavır ve davranışlarının belediyeye direkt yansıdığını dile getirdi.

Aşgın “Siz aslında belediyemizin gözüsünüz, kulağısınız. Belediyeyle ilgili şikâyet varsa ilk olarak zabıtaya geliyor. Yâda herhangi bir sokakta, mahallede oluşan sorunu ilk zabıta görüyor. Siz gülerseniz, siz iyi davranırsanız, sizi arayanlara derdine derman olma noktasında bir gayreti gösterirseniz, dertlerine derman olamasak bile o alakayı, tatlı dili, alakayı onlara gösterirsek onun yansıması bizlere çok iyi oluyor. Sizin her bir davranışınız doğrudan belediye başkanlığını ve belediye başkanını temsil ediyor. Siz belediyesiniz. Belediye denilince akla ilk zabıta geliyor. Üzerinizdeki sorumluluk, üzerinizdeki yük bizim diğer bütün birimlerimizdekilerden daha fazla. Önümüzdeki süreçte beraber yol yürüyeceğiz. Zabıta gününüzü, haftanızı en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.

Zabıtanın tanımını yapan Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Sak da zabıtanın şehir hayatında halkın günlük hayatını zorlaştıracak engelleri ortadan kaldırdığını belirtti.

EMEKLİ ZABITALARA PLAKET

Zabıta haftası nedeniyle düzenlenen programda geçtiğimiz yıllarda emekli olan zabıta personeline plaket verildi. Program sonrasında gerçekleştirilen plaket töreninde geçtiğimiz yıllarda Zabıta Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve emekli olan Muflis Afşar, Müfit Alnıak, Muharrem Soylu, Şenol Kolbüken, Ali Sakınmaz, Nihat Avluca, Dönsel Çelikcan ve Mustafa Şahin’e Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın tarafından teşekkür plaketi verildi. (Haber Merkezi)