Aşgın, Yerel Yönetimler Sempozyumu’na katıldı
Güncel 29.10.2021, 19:42
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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilen hemşehrimiz Halil İbrahim Azak‘ı ziyaret ederek “hayırlı olsun” temennisinde bulundu.
Aşgın daha sonra, TBB tarafından düzenlenen 6. Ulusal 6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu’na Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Üyesi, hemşehrimiz Prof. Dr. Lütfi Akca ve Halil İbrahim Azak ile birlikte katıldı. (Haber Merkezi)
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