Aşgın, Yeniden Refah Partisi heyetini ağırladı

Merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın genel başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi heyeti Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek bir süre görüştü.

Geçtiğimiz gün ilimize gelerek bazı ziyaretlerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ile beraberindeki YRP Çorum Teşkilatı yöneticileri Başkan Aşgın ile görüştü.

Çorum’da bir çok ziyarette bulunan YRP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ile beraberindeki heyete teşekkür eden Başkan Aşgın, günün anısına hediye de takdim etti.

Sohbet şeklinde geçen ziyarette Altınöz ve beraberindeki heyet de Başkan Aşgın’a nazik misafirperverliği için teşekkür etti.

(Aliye ÖNCEL)

