Aşgın, yapılanları bu kez Meclis üyelerine anlattı

Toplantıya AK Parti, CHP, MHP Meclis üyelerinin yanı sıra Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Turhan Candan ve Zübeyir Tuncel katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2.5 yılda yaptığı projeleri, çalışmaları ve ileriye dönük yatırımlarını Belediye Meclis üyelerine anlattı. Gece gündüz demeden aşkla çalıştıklarını belirten Başkan Aşgın, “Mezarlıklar Müdürlüğü hizmet binamızda çalışmalar devam ediyor. Dışı taş ile kaplı güzel ve nitelikli bina yaptık. 15 adet morgun bulunduğu morg odası, taziye odaları gibi nitelikli hizmet binamız vatandaşlarımıza hizmet verecek. Belediye olarak vefat edenleri yıkamasını da biz yapacağız. Koçhisar’dan su getiriyoruz. Son 3.5 kilometredeyiz. Kasım’ın sonlarına doğru inşallah bitmiş olacak. Filyasyon ekiplerine destek vermeye devam ediyoruz. Özellikle taksicilerle yaptığımız çalışma tüm Türkiye’ye örnek oldu. Hem taksici esnafımızı destekledik hem de filyasyon ekibine katkı sağlamış olduk. Güzel bir çalışma oldu. Gıda Bankamızda 8 bin aileye alışveriş imkânı sağlıyorduk. Hemşehrilerimiz, toplamda 31 farklı ürünü Gıda Bankamıza gelerek kendilerine verilen kartlarla ve tanımlanan miktarı istedikleri gibi harcıyorlardı. Ama bu durumun değişmesini düşündük. Hemşehrilerimiz fazla farklı ürün alabilsin diye sosyal destek kartı uygulamasına geçtik. Şu anda 7 bin kart sahiplerine kartlarını dağıttık. Bu sayede hemşehrilerimiz evlerine yakın ve anlaşma yaptığımız yerel esnaftan istediği ürünü alabilecek. Hem hemşehrilerimize hem de esnafımıza katkı sağlamış olduk” diye konuştu.

Toplantı sonunda Başkan Aşgın’a teşekkür eden CHP Belediye Meclis Üyesi Nazik Bulut “Davetiniz ve bu toplantı için teşekkür ediyorum” dedi.

Bu tarz bilgilendirme toplantılarının bundan sonra da yapılması gerektiğini vurgulayan AK Parti Belediye Meclisi Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, “Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu tarz toplantıları daha sık yaparsak daha güzel olacağını düşünüyorum. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Belediye Meclis Grup Başkanı Selim Güloğlu da yaptığı konuşmada yapılan çalışmalar nedeniyle BaşkanAşgın’ı teşrik ederek “Çorum’umuza katkı sağlamaya hep beraber devam edeceğiz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

