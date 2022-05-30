Aşgın ve Öztürk fidan dikimine katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un daveti üzerine törende yerini alan Başkan Aşgın, programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ile katıldı.

5 milyon 61 bin metrekarelik alanda inşa edilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikimi töreninde yerlerini aldıkların ifade eden Başkan Aşgın, “1453 tarihine ithafen toplam 145 bin 300 ağacın toprakla buluşacağı Millet Bahçesi için ilk fidan dikim töreninde bizler de yerimizi aldık. Bu güzel eserin İstanbul'a kazandırılmasında en büyük emeğe sahip olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

